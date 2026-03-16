Поддерживают ли украинцы проведение референдума по мирному соглашению?

Большинство украинцев считают, что референдум по поводу мирного соглашения необходим. Количество сторонников такой идеи уменьшилось за последние два месяца, но и сейчас количество респондентов превышает тех, кто против. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Как показывают результаты социологии, 50% респондентов считают, что в вопросах мирного соглашения власть должна советоваться с украинцами. 40% граждан выступает против.

Также люди ответили на вопрос, приняли бы они участие в референдуме. В случае проведения свой голос отдали бы 31% опрошенных. Еще 33% отметили, что, видимо, приняли бы участие. 30% респондентов скорее не хотели бы голосовать на таком референдуме.



Украинцы ответили, приняли бы они участие в референдуме по мирному соглашению / Инфографика КМИС

Вопрос территорий и уступок России остается для украинцев тяжелым. Страна-агрессор хочет забрать оккупированные территории Донбасса и стремится, чтобы бойцы ВСУ оттуда ушли. Тогда Украина якобы получит гарантии безопасности. Интересно, что среди граждан возможное оставление украинскими военными Донетчины немало кто поддерживает. Из этих людей 71% еще и одобряет идею референдума о мирном соглашении. Не поддерживают этот шаг 25% опрошенных.

Украинцы, которые против вывода войск с Донбасса, по разному относятся к возможному проведению референдума. 39% одобряют участие граждан в решении дальнейшей судьбы страны, 48% – не поддерживают референдум, а 13% – не определились.

Возможно ли проведение выборов во время войны?

Народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила в эфире телеканала Рада, что позиция Парламента неизменна относительно проведения выборов. Сейчас провести голосование трудно, ведь нужно время на подготовку. Кроме того, много людей за рубежом, а военные не могут голосовать, находясь в окопах. А главным условием для проведения выборов должно быть прекращение огня, о чем речь пока не идет.

Это прекращение огня должно быть постоянным. Это не перемирие на три, на 7, на 10 дней. Это длительный мир с гарантиями о неповторении в течение какого-то короткого периода атак. Чтобы организовать этот процесс таким образом, что его в том числе признало демократическим международное сообщество,

– объяснила Евгения Кравчук.

Что раньше говорили чиновники о референдуме по мирному соглашению?