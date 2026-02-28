Юрист и экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в интервью 24 Канала объяснил, что согласно Конституции Украины есть четко определенные субъекты, которые заключают международные договоры: это президент и Верховная Рада.

Юрист напомнил о статье 9, в ней есть важное предписание, в котором указано, что действующие международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено ВРУ, являются частью национального законодательства. То есть без согласия парламента любой международный договор не может быть частью национального законодательства.

Относительно субъектов, которые могут назначать всеукраинский референдум, то их есть только два: Верховная Рада и президент Украины. Они могут его объявить только по одному вопросу: в случае президента – об утверждении принятого ВРУ закона об изменениях по 1, 3, 13 разделов Конституции, в случае ВРУ – по всеукраинскому референдуму об изменении территории Украины.

Однако они могут касаться только увеличения территорий, а не уменьшения. Мы приходим к убеждению, что оснований к назначению любого всеукраинского референдума нет,

– подчеркнул Магера.

Экс-заместитель председателя ЦИК отметил на том, что 1 декабря 1991 года украинский народ на референдуме утвердил Акт провозглашения независимости Украины. Он содержит три абзаца, в одном из них указано, что Украина является неделимой и неприкосновенной.

"Вопрос о любых изменениях территорий Украины был закрыт в 1991 году. Поэтому попытки или фантазии со стороны Кремля относительно того, чтобы в нашем государстве проводился референдум, очевидно безосновательны, неконституционными и такими, что точно не имеют возможностей для реализации", – подытожил Магера.

Заметьте! Председатель Верховной Рады Стефанчук заявил, что, даже если состоится референдум, Украина не может передать или обменять свои территории, поскольку это и на конституционном, и на законодательном уровнях запрещено. Правительство прилагает усилия, чтобы донести это до своих союзников.

