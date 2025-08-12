Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука во время Украинского молодежного форума "Молодежь здесь", пишет "Укринформ".

Смотрите также Территории не играют никакой роли для Путина, – Зеленский объяснил, что задумал российский диктатор

Уступит ли Украина территории?

Руслан Стефанчук напомнил, что в законе прописано, что даже во время референдума нельзя нарушать территориальную целостность Украины. По его словам, это вещь, которая не может быть никем разрушена.

Конституция Украины, законодательство Украины запрещает любые действия, связанные с так называемыми какими-то обменами украинских территорий на украинских территориях,

– отметил председатель парламента.

Сейчас Украина пытается донести эту позицию партнерам. Стефанчук провел соответствующие коммуникации с парламентариями разных стран, в частности Германии, Дании, также ожидается разговор с представителями парламента Канады.

Как пояснил Стефанчук, для Украины важно, чтобы парламентарии демонстрировали единство вокруг вопросов Украины. Поэтому нужно объяснить позицию Украины

"Чего Украина не может допустить при любых переговорах. И самое главное – что ничего об Украине без Украины, и те красные линии, которые Украина никогда не примет ни при каких переговорах", – уточнил Стефанчук.

К слову, возможность каких-либо территориальных уступок со стороны Украины ранее отверг и Владимир Зеленский. Президент отметил, что сдача Донбасса приведет к третьей войне – россияне используют эту территорию как плацдарм для нового наступления.