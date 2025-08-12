Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука під час Українського молодіжного форуму "Молодь тут", пише "Укрінформ".

Чи поступиться Україна територіями?

Руслан Стефанчук нагадав, що у законі прописано, що навіть під час референдуму не можна порушувати територіальну цілісність України. За його словами, це річ, яка не може бути ніким зруйнована.

Конституція України, законодавство України забороняє будь-які дії, пов'язані з так званими якимись обмінами українських територій на українських територіях,

– зауважив голова парламенту.

Наразі Україна намагається донести цю позицію партнерам. Стефанчук провів відповідні комунікації з парламентарями різних країн, зокрема Німеччини, Данії, також очікується розмова з представниками парламенту Канади.

Як пояснив Стефанчук, для України важливо, аби парламентарії демонстрували єдність навколо питань України. Тому потрібно пояснити позицію України

"Чого Україна не може допустити при будь-яких перемовинах. І найголовніше – що нічого про Україну без України, і ті червоні лінії, які Україна ніколи не прийме ні за яких перемовин", – уточнив Стефанчук.

До слова, можливість будь-яких територіальних поступок з боку України раніше відкинув й Володимир Зеленський. Президент зазначив, що здача Донбасу призведе до третьої війни – росіяни використають цю територію як плацдарм для нового наступу.