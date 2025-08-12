Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Для чого Путіну окупація Донбасу?

Володимир Зеленський коментуючи відмову від земель, зауважив, що Росія має в рази більше незаселеної території, аніж наша держава. Він наголосив, що Росія – це найбільша країна у світі і питання тут точно не в територіях.

Що робить Путін? Йому потрібна окупація нашої держави не з точки зору території. Йому не потрібна суверенна Україна. І в цьому вся гра. Всі ці території не грають ніякої ролі для нього. Я дуже хочу пояснити, щоб всі це зрозуміли,

– вказав президент.

На думку Зеленського, ультиматуму щодо територій полягає у тому, аби дати Путіну змогу підготувати нову військову операцію. Своєю чергою це означає, що Україні потрібні гарантії безпеки, що збережуть незалежність.

"Він записав собі в Конституцію українську землю: ну і що? Він записав собі в Конституцію і Херсонську, і Запорізьку області. Значить, він буде продовжувати? Ні, він каже, що не буде продовжувати. Що значить, “він каже”? А чому він не буде? А хто там стоїть? Який паркан?" – зауважує український гарант.