Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Для чего Путину оккупация Донбасса?

Владимир Зеленский комментируя отказ от земель, отметил, что Россия имеет в разы больше незаселенной территории, чем наше государство. Он отметил, что Россия – это самая большая страна в мире и вопрос здесь точно не в территориях.

Что делает Путин? Ему нужна оккупация нашего государства не с точки зрения территории. Ему не нужна суверенная Украина. И в этом вся игра. Все эти территории не играют никакой роли для него. Я очень хочу объяснить, чтобы все это поняли,

– указал президент.

По мнению Зеленского, ультиматума по территориям заключается в том, чтобы дать Путину возможность подготовить новую военную операцию. В свою очередь это означает, что Украине нужны гарантии безопасности, что сохранят независимость.

"Он записал себе в Конституцию украинскую землю: ну и что? Он записал себе в Конституцию и Херсонскую, и Запорожскую области. Значит, он будет продолжать? Нет, он говорит, что не будет продлевать. Что значит, “он говорит”? А почему он не будет? А кто там стоит? Какой забор?" – замечает украинский гарант.