Юрист та ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що згідно з Конституцією України є чітко визначені суб'єкти, які укладають міжнародні договори: це президент та Верховна Рада.

Чи є підстави для проведення в Україні референдуму?

Юрист нагадав про Статтю 9, в ній є важливий припис, в якому вказано, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, є частиною національного законодавства. Тобто без згоди парламенту будь-який міжнародний договір не може бути частиною національного законодавства.

Щодо суб'єктів, які можуть призначати всеукраїнський референдум, то їх є лише два: Верховна Рада і президент України. Вони можуть його оголосити тільки з одного питання: у випадку президента – щодо затвердження ухваленого ВРУ закону про зміни щодо 1, 3, 13 розділів Конституції, у випадку ВРУ – щодо всеукраїнського референдуму про зміни території України.

Однак вони можуть стосуватися лише збільшення територій, а не зменшення. Ми приходимо до переконання, що підстав до призначення будь-якого всеукраїнського референдуму немає,

– підкреслив Магера.

Ексзаступник голови ЦВК зауважив на тому, що 1 грудня 1991 року український народ на референдумі затвердив Акт проголошення незалежності України. Він містить три абзаци, в одному з них вказано, що Україна є неподільною і недоторканою.

"Питання щодо будь-яких змін територій України було закрите в 1991 році. Тому намагання чи фантазії з боку Кремля стосовно того, аби в нашій державі проводився референдум, є очевидно безпідставними, неконституційними й такими, що точно не мають можливостей для реалізації", – підсумував Магера.

Зауважте! Голова Верховної Ради Стефанчук заявив, що, навіть якщо відбудеться референдум, Україна не може передати чи обміняти свої території, оскільки це і на конституційному, і на законодавчому рівнях заборонено. Уряд докладає зусиль, аби донести це до своїх союзників.

Які заяви звучать від Зеленського щодо референдуму?