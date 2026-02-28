Юрист та ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що згідно з Конституцією України є чітко визначені суб'єкти, які укладають міжнародні договори: це президент та Верховна Рада.
Дивіться також У Раді створять групу з питань референдуму та виборів, – Корнієнко
Чи є підстави для проведення в Україні референдуму?
Юрист нагадав про Статтю 9, в ній є важливий припис, в якому вказано, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, є частиною національного законодавства. Тобто без згоди парламенту будь-який міжнародний договір не може бути частиною національного законодавства.
Щодо суб'єктів, які можуть призначати всеукраїнський референдум, то їх є лише два: Верховна Рада і президент України. Вони можуть його оголосити тільки з одного питання: у випадку президента – щодо затвердження ухваленого ВРУ закону про зміни щодо 1, 3, 13 розділів Конституції, у випадку ВРУ – щодо всеукраїнського референдуму про зміни території України.
Однак вони можуть стосуватися лише збільшення територій, а не зменшення. Ми приходимо до переконання, що підстав до призначення будь-якого всеукраїнського референдуму немає,
– підкреслив Магера.
Ексзаступник голови ЦВК зауважив на тому, що 1 грудня 1991 року український народ на референдумі затвердив Акт проголошення незалежності України. Він містить три абзаци, в одному з них вказано, що Україна є неподільною і недоторканою.
"Питання щодо будь-яких змін територій України було закрите в 1991 році. Тому намагання чи фантазії з боку Кремля стосовно того, аби в нашій державі проводився референдум, є очевидно безпідставними, неконституційними й такими, що точно не мають можливостей для реалізації", – підсумував Магера.
Зауважте! Голова Верховної Ради Стефанчук заявив, що, навіть якщо відбудеться референдум, Україна не може передати чи обміняти свої території, оскільки це і на конституційному, і на законодавчому рівнях заборонено. Уряд докладає зусиль, аби донести це до своїх союзників.
Які заяви звучать від Зеленського щодо референдуму?
Президент України наприкінці 2025 року озвучив, що мирний план США він готовий винести на референдум, адже він містить доволі болючі для українців питання, зокрема щодо територій. Однак, щоб зробити це, з його слів, потрібні певні умови, одна з яких – припинення вогню щонайменше на 60 днів.
Зеленський розглядає референдум як один з низки інструментів для того, аби українське суспільство мало змогу показати своє волевиявлення в разі, якщо в нього виникне незадоволення від певних домовленостей в межах переговорів. Він запевнив, що діалог з народом щодо цього вже є.
Днями український лідер заявив, що Україна готова працювати з будь-якими графіками, які пропонуватимуть США щодо виборів чи референдуму, але знову ж таки наголосив на безпековому складнику. Адже важлива передумова для організації та проведення голосування є припинення обстрілів. В інакшому разі українці не ризикнуть прийти й віддати свій голос.