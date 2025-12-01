Тогда на референдум был вынесен только один вопрос – поддерживают ли украинцы Акт провозглашения Независимости Украины. Как голосовала страна – расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как голосовали украинцы на референдуме?

Тогда по всей стране абсолютное большинство людей проголосовали за Акт провозглашения Независимости. Результат по всей стране – 90,32% избирателей или 28 804 071 гражданин. Голосование проходили во всех 24 областях, в Крыму, Киеве и Севастополе. И всюду украинцы проголосовали за Независимость.



Бюллетень для голосования 1 декабря 1991 года / Фото Wikipedia

Больше всего голосов "за" было в Ивано-Франковской и Тернопольской областях – более 98%. В то же время на Востоке также абсолютное большинство поддержало Независимость – более 83% избирателей и Донецкой и Луганской областях проголосовали "за".

Меньше всего голосов за Акт было в Крыму и Севастополе, однако все равно более 50%. В АР Крым – 54,19%, в Севастополе – 57,07%.

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, в голосовании приняли участие 31 891 742 человека – 84,18% населения тогдашней Украины. Во всех областях более 80% избирателей поддержали отделение от СССР.

Также в тот же день Леонид Кравчук стал первым избранным президентом Украины. А со следующего дня началось международное признание нашего государства – первыми это сделали Польша и Канада.

Почему почти год существовали две Украины?