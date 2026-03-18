Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини, пише Reuters.

Що сказав Фідан про мирні переговори?

Хакан Фідан підтвердив цю готовність під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час діалогу сторони обговорили можливість організації зустрічі делегацій України та Росії.

Окрему увагу було приділено питанням енергетичної безпеки. Зокрема, російська сторона порушила тему захисту газопроводів "Блакитний потік" і "Турецький потік". У Москві заявляють про нібито загрози цим об'єктам, однак українська сторона такі звинувачення раніше не підтверджувала.

Таким чином, Туреччина вкотре заявляє про готовність виступити посередником у врегулюванні конфлікту та сприяти дипломатичному діалогу між сторонами.

