Про це повідомив уряд Великої Британії. Там указали тип безпілотників.

Скільки дронів надасть Велика Британія Україні?

Мова про щонайменше 120 тисяч БпЛА, які поставлять цього року.

Новий пакет, найбільший з усіх, що коли-небудь надавалися Великою Британією, включатиме тисячі далекобійних безпілотників, розвідувальних безпілотників, безпілотників для логістики та морських засобів, які всі пройшли бойове випробування на передовій в Україні,

– мовиться в дописі.

Судячи з усього, дрони будуть британського виробництва. Адже сказано, що "більша частина цих інвестицій буде спрямована на британські компанії, зокрема Tekever, Windracers та Malloy Aeronautics, що створить нові робочі місця у Великій Британії та водночас захистить безпеку й суверенітет України".

Довідка. Tekever – португальсько-британський виробник дронів, який спеціалізується на системах ISR середньої дальності, зокрема на платформах AR3, AR5 та ARX. Windracers – це британський виробник автономних вантажних дронів. Malloy Aeronautics виробляють безпілотники-квадрокоптери T-150 і T-400.

В повідомленні уряду також сказано, що про пакет підтримки оголосили на тлі візиту міністра оборони Джона Гілі до Берліна, де він спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, міністром оборони України Михайлом Федоровим та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте головуватиме на 34 засіданні Контактної групи з питань оборони України, тобто на "Рамштайні".

Останніми тижнями, коли увага прикута до Близького Сходу, Путін хоче відвернути нашу увагу, але українці продовжують боротися з величезною мужністю, і ніщо не відверне нас від того, щоб продовжувати підтримувати їх стільки, скільки знадобиться для забезпечення миру,

– сказав Джон Гілі.

Новий пакет дронів фінансують в межах більш широкої військової підтримки України з боку Великої Британії на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів у 2026 році, а також за рахунок коштів ERA – проєкту "Економічна підтримка України".

