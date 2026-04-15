Об этом сообщило правительство Великобритании. Там указали тип беспилотников.

Смотрите также Готовятся к войне: Великобритания обновляет секретный план мобилизации, – Sky News

Сколько дронов предоставит Великобритания Украине?

Речь о не менее 120 тысяч БпЛА, которые поставят в этом году.

Новый пакет, крупнейший из всех, что когда-либо предоставлялись Великобританией, будет включать тысячи дальнобойных беспилотников, разведывательных беспилотников, беспилотников для логистики и морских средств, которые все прошли боевые испытания на передовой в Украине,

– говорится в заметке.

Судя по всему, дроны будут британского производства. Ведь сказано, что "большая часть этих инвестиций будет направлена на британские компании, в частности Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics, что создаст новые рабочие места в Великобритании и одновременно защитит безопасность и суверенитет Украины".

Справка. Tekever – португальско-британский производитель дронов, который специализируется на системах ISR средней дальности, в частности на платформах AR3, AR5 и ARX. Windracers – это британский производитель автономных грузовых дронов. Malloy Aeronautics производят беспилотники-квадрокоптеры T-150 и T-400.

В сообщении правительства также сказано, что о пакете поддержки объявили на фоне визита министра обороны Джона Гили в Берлин, где он совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте будет председательствовать на 34 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, то есть на "Рамштайн".

Интересно! Министр войны США Пит Хэгсет встречу пропустит. И это уже не впервые.

В последние недели, когда внимание приковано к Ближнему Востоку, Путин хочет отвлечь наше внимание, но украинцы продолжают бороться с огромным мужеством, и ничто не отвлечет нас от того, чтобы продолжать поддерживать их столько, сколько понадобится для обеспечения мира,

– сказал Джон Гили.

Новый пакет дронов финансируют в рамках более широкой военной поддержки Украины со стороны Великобритании на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов в 2026 году, а также за счет средств ERA – проекта "Экономическая поддержка Украины".

Германия и Норвегия также поддерживают Украину