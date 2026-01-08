Однако движение вперед все-таки есть. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, что эти гарантии должны стать частью законодательства стран, которые их предоставляют, однако пока этого нет.

"Движение вперед есть. Я не готов говорить, что это жесткие юридические обязательства по направлению своих войск. Но по крайней мере это уже контуры того, что может быть", – сказал он.

Есть ли продвижение вперед?

Иван Ус отметил, что Украине нужно физическое присутствие европейских армий. Франция традиционно была одним из главных лидеров в этом вопросе. Великобритания с начала полномасштабного вторжения во всех вопросах относительно нашего государства была более активной и смелой.

Однако постоянно говорится о том, что это будет "после достижения перемирия". Стоит вопрос, когда это будет. Военные действия продолжаются. Уже был опыт с обещаниями, которые не утверждены парламентами стран, с Будапештским меморандумом.

Гарантии не являются частью законодательства страны, которая их предоставляет. Частью законодательства они станут, когда будут поддержаны в законодательной ветви власти этих стран. Сейчас это пока имеет вид бумажек, а не чего-то реального,

– подчеркнул аналитик.

Однако, по его словам, хорошо, что есть такие разговоры, есть сигналы от Великобритании, от Франции. По крайней мере начинает формироваться какое-то видение. Однако есть нюанс, что это будет после достижения перемирия. Когда это произойдет – пока неизвестно.

