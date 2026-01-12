Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що поки реальних заяв про розміщення миротворців в Україні буде небагато. Це пов'язано з тим, що Росія не демонструє готовність завершувати війну.

Дивіться також Сусідка України не надасть Києву війська, та її підтримка буде не менш важливою

Які функції можуть виконувати миротворці в Україні?

За словами Ігоря Чаленка, коли українські партнери зрозуміють, що наближається підписання мирної угоди з Росією, то пропозицій про розміщення миротворців на території України стане більше. Є ймовірність, що Німеччина та Туреччина зможуть запропонувати нашій державі більш надійну допомогу.

Але 6 тисяч, 15 – 20 тисяч чи навіть 35 тисяч миротворців жодним чином не є жорсткою та великою силою, яка здатна внести якісь зміни, наприклад, під час війни. Це виключно на повоєнний період,

– зазначив він.

Якщо миротворців розмістять на території України, то вони можуть базуватися біля Києва, Одеси та на заході України.

Проте та кількість, про яку йде мова, свідчить більше про технічну підтримку українських сил. Політолог вважає, що іноземні війська переважно навчатимуть та передаватимуть досвід українським Силам оборони. Вони, можливо, допомагатимуть утримувати військові спроможності нашої армії після мирної угоди.

Але ми бачимо реакцію Росії. Навіть один європейськи солдат на території України вважатиметься ворожим актом. Це дивно, адже де-факто є свідченням наміру повторного нападу після певного режиму затишшя,

– сказав Чаленко.

Він припустив, якщо Кремль так негативно ставиться до розміщення миротворців на території України, то це означає, що після поповнення ресурсів, росіяни можуть знову напасти на територію України. Важливо, щоб наша держава відстояла право на надійні гарантії безпеки, попри різні маніпуляції Кремля.

Чи відправлять партнери миротворців до України?