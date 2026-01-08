Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times.

Скільки західних військових можуть відправити в Україну?

Спершу в рамках коаліції охочих мовилося про більшу кількість солдатів – близько 64 тисяч, від Великої Британії мало бути 10 тисяч. Тепер же Сполучене Королівство і Франція розглядають варіант направлення в Україну до 15 тисяч військових.

Так сталося через поточні можливості британської армії. Але реально країна може направити в Україну ще менше людей – 7,5 тисячі солдатів чи навіть менше. Таку цифру наводять військові джерела.

Але навіть ця кількість є серйозним навантаженням для Британії. Регулярна армія країни становить 71 тисячу військових.

Сухопутні сили обіцяє відправити також Франція, її підрозділи доповнять загальний контингент. Але скільки саме буде французьких солдатів, залежатиме від підсумків мирних переговорів.

Джерела кажуть, що навіть показник у 15 тисяч військових виглядає оптимістично. Формат місії може змінюватися.

Поки що в планах західних військових готувати українську армію та контролювати створення захищених об'єктів для зберігання зброї та військової техніки, які призначені для підтримки оборони країни.

Цікаво! Le Monde писали, що Лондон і Париж відправлять сухопутні війська в Україну, а Анкара гарантуватиме безпеку на морі. Про це йшлося ще до того, як 6 січня офіційно підписали декларацію про розгортання західних сил в Україні.

Що кажуть у різних країнах про відправку військ в Україну?