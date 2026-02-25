Таку інформацію повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, про це пише Global Times.

Як Китай прокоментував зави про ядерну зброю?

Реагуючи на звинувачення Росії стосовно можливості передачі ядерної зброї або пов'язаного з нею потенціалу Україні від Франції та Великої Британії, речнця китайського відомства зазначила, що "не має відповідної інформації".

Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, і ядерна війна не повинна вестись. Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї повинні бути сумлінно дотримані,

– заявила Мао Нін.

Нагадаємо, до цього російська розвідка заявила, що Велика Британія та Франція нібито планують передати Україні ядерну зброю, приховуючи це під власні розробки України. Кремль пригрозив противникам та закликав до реакції.

Зазначимоч також, що Велика Британія та Франція є єдиними країнами у Європі, які володіють ядерною зброєю. Разом зі США, які мають найбільший потенціал, вони забезпечують ядерне стримування для всього НАТО.

Як реагують на звинувачення Росії?