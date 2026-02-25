Про таке інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як Росія радіологічним інцидентом хоче підставити Київ?

Експерти зауважили, що Кремль активно використовує заяви своєї зовнішньої розвідки, аби залякати світ можливим застосуванням ядерної зброї. Окрему увагу при цьому Москва приділяє Великій Британії та Франції – країнам, які ведуть переговори про гарантії безпеки для України після укладення мирної угоди.

В ISW наголосили, що такими заявами Кремль прагне підвищити напруження між ядерними державами, відлякати європейські країни від участі у гарантійних ініціативах для України й спонукати США обмежити підтримку таких заходів.

Росія може використати потенційний радіологічний інцидент як основу власної інформації кампанії, додають аналітики ISW. Вони вважають, що Москва може здійснити радіологічний інцидент на території України, а потім звинуватити Київ у застосуванні ядерної чи радіологічної зброї.

Такі дії, за оцінками експертів, можуть мати на меті зменшити підтримку України з боку західних держав та вплинути на настрої в українському суспільстві.

Регулярні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі, зокрема по об'єктах ядерної енергетики, створюють додатковий ризик радіологічних інцидентів.

Які заяви щодо ядерної зброї зробила російська розвідка?