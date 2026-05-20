Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що в Росії час від часу погрожують усьому світу ядерною зброєю. Попри усі гучні заяви, зараз диктатор Путін володіє лише двома інструментами впливу на інші країни. І обидва є досить специфічними.

Чому Росія знову погрожує ядерною зброєю?

За словами Богданова, фактично зараз Росія має лише дві "зброї" – це терор та "понти". Сили оборони України роблять все можливе, аби мінімізувати наслідки від російського терору.

Ядерний шантаж належить до категорії "понтів". Насправді Росія боїться прямої конфронтації з НАТО, адже вони не мають спроможності витримати таку війну. Але є інші способи показати, "які вони сильні".

Тому Росія "махає палицею", погрожує ударами, розповідає про ядерну зброю. Це для них є механізмом демонстрації залишку впливу та могутності,

– зазначив Богданов.

На його думку, європейським країнам тут потрібно приготуватися. Росія і надалі буде тиснути на них. Зокрема там спробують привести до влади різні ультраправі партії, які симпатизують Кремлю. Зокрема йдеться і про "Альтернативу для Німеччини". Росії потрібен впливовий дружній уряд після поразки партії Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині.

Зверніть увагу! Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив, що про успішне випробування ракети "Сармат" заявив лише один Путін. З технічної точки зору вона є досить складною для того, аби поставити її на озброєння. Вже був зафіксований випадок, коли ця ракета вибухнула в шахті.

Чи може Росія вдарити ядерною зброєю по Україні?

Росія володіє ядерною зброєю, але так і не застосувала її по Україні після більш ніж 4 років повномасштабної війни. Така потенційна атака принесе ворогу надто багато ризиків. Зокрема тут варто звернути увагу на позицію Китаю, який завжди категорично висловлюється проти не лише використання, але й погроз ядерною зброєю. Росія залежна від КНР, яка є найбільшим покупцем нафти в РФ.

За словами Богданова, Путін та інші представники режиму і надалі займатимуться шантажем та різними погрозами. Адже жодних значних "аргументів" у них не залишилося. Раніше там розповідали про "другу армію світу". Але це угруповання з 2022 року так і не змогло навіть захопити усю територію Донецької та Луганської областей.

Ось це покоління російського керівництва буде намагатися до останнього займатися шантажем та погрозами, бо інших інструментів у них не лишилося. Терор проти цивільних в Україні і "понти" щодо інших країн – це те, на що вони спиратимуться до останнього дня свого існування. Маємо з цим жити. Потрібно протистояти цьому ефективними ударами по російських військовим заводах, НПЗ. Важливо забрати у них інструменти ведення війни, тоді вони будуть вимушені піти на адекватні перемовини,

– наголосив Богданов.

Додамо, очільник Офісу президента Кирило Буданов зауважив, що Росія наражає весь світ на ядерну небезпеку. Ворог дійсно має технічну можливість завдати такого удару. Але зараз немає ознак підготовки до такого сценарію.