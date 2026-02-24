За даними ворожої розвідки, Лондон і Париж спробують подати появу ядерної зброї в Україні як її власну розробку. Тим часом у британському уряді кажуть, що у заяві росіян немає ані частки правди, пише Sky News.

Як у Британії відреагували на звинувачення Кремля?

Речник Кіра Стармера наголосив, що брехня про ядерні бомби – це "очевидна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від його жахливих дій в Україні". У цьому немає жодної правди.

Ви чули слова прем'єра сьогодні вранці, коли він відзначив неймовірну стійкість українців… Ми й надалі докладатимемо зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру,

– зазначив чиновник.

До слова, дані від зовнішньої розвідки Росії прокоментував речник Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що буцімто намір Парижа та Лондона передати Києву ядерну бомбу є кричущим порушенням міжнародного права. "Ця інформація враховуватиметься Росією під час переговорів щодо України", – сказав чиновник.

Заступник глави Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив, що, мовляв, Росія має повне право вдарити по Україні, Британії та Франції нестратегічною ядерною зброєю.

