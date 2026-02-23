Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ВВС.

Як Зеленський прокоментував ймовірність розміщення європейських військ у західних областях?

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Британія і Франція офіційно готові виділити по 1 бригаді для розміщення в Україні. Це в сумі близько 10 тисяч солдатів.

Інші країни також готові виділити свої війська, але поки точної або умовної цифри немає.

Водночас йдеться про те, що Київ хотів би бачити війська НАТО ближче до лінії фронту, а не на заході країни.

Умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність. Але якщо б Польща запропонувала би свою присутність і запропонувала би бути у Львові, то нам це не потрібно,

– заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що польська допомога, скажімо, з логістикою вітається. Нарешті могло б йтися про те, що авіація партнерів допомагає збивати військові повітряні цілі над Україною, якщо постане така необхідність.

Безумовно, на першій лінії ніхто не хоче стояти. Безумовно, українці хотіли б, щоб на першій лінії з нами стояли партнери,

– каже Зеленський.

Зеленський пропонував партнерам інше рішення – убезпечити кордон з Білоруссю. Якщо Мінськ вважається союзником Москви, то західні війська могла стати на кордоні Білорусі, що вивільнило б певні українські сили з того напрямку.

Зеленський каже, що Європа може допомогти Україні створити контрактну армію