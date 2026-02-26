Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что хронология последних событий очень четко объясняет, почему Кремль сделал такое заявление о ядерке.

Чего опасаются в Кремле?

Президент Украины дал интервью одному из западных медиа, в котором озвучил, что Франция и Великобритания готовы как минимум прислать 2 бригады, каждая страна по одной. Численность такой группировки составит до 10 тысяч военнослужащих.

Впоследствии на сайте британского правительства появилась информация о том, что Лондон будет финансировать развертывание военной миссии в Украине и создал соответствующий штаб. Затем состоялось заседание в рамках "Коалиции желающих" в Киеве 24 февраля. Утром этого дня СВР России вышла с сообщением о якобы намерениях Франции и Великобритании передать нашему государству ядерку.

В данном случае четко прослеживается тенденция, что это шантаж, угрозы Запада, мол, не стоит присылать свои войска ни при каких условиях, потому что Россия будет наносить по ним удары. Она это будет воспринимать как перемещение вымышленного ею ядерного оружия,

– объяснил Мусиенко.

Военнослужащий напомнил высказывания Медведева, заместителя председателя Совбеза России, после того, как российский "Орешник" атаковал Львовскую область. Он тогда сказал, что следует всем посмотреть, что будет с западными инструкторами и военными, если они попытаются приехать в Украину.

Это означает, что в России очень остерегаются решений о размещении войск Запада, стран-партнеров Украины на территории нашего государства. Значит, россияне серьезно воспринимают такую вероятность,

– подчеркнул Мусиенко.

Он подытожил, что конечно в Украине этот вопрос сейчас часто обсуждается. Кремль, по его убеждению, будет пытаться сорвать такой сценарий размещения иностранного контингента на украинской территории.

К сведению! На заявление российской разведки отреагировали в Китае. Пресс-секретарь МИД страны Мао Нин сообщила, что ее государство не владеет информацией о таких намерениях Великобритании и Франции. Она подчеркнула, что Пекин настаивает всегда на том, что ядерной войны не должно быть, а обязательства о нераспространении ядерного оружия следует соблюдать.

Что известно о намерениях Европы разместить войска в Украине?