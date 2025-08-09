Сам факт проведения саммита двух лидеров означает существенное изменение в политике США. После российского вторжения в Украину в 2022 году Путин превратился в изгоя. То, что американский президент готов встретиться с ним, считается дипломатической победой Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Чего Путин хочет от встречи с Трампом?

Вероятно, российский диктатор хочет использовать встречу с Трампом как очередную задержку мирного урегулирования войны в Украине. Также он может рассчитывать на улучшение напряженных отношений с Вашингтоном. Согласие на встречу с президентом США позволяет также отложить санкции, которыми тот угрожал России.

Саммит соответствует убеждению Путина, что великие державы должны определять свои сферы влияния в мире. Глава Кремля считает, что большое ядерное оружие делает Россию мировой державой.

На любой встрече с Трампом Путин, вероятно, выдвинет максималистские требования: признание восточной Украины российской территорией, запрет вступления Украины в НАТО, ограничения расширения Альянса на бывшие советские республики, ограничения военного потенциала Украины и гарантии лояльного к Москве правительства.

Что ожидает от встречи с Путиным Трамп?

Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал положить конец войне в Украине. Впрочем, до сих пор американскому президенту не удалось достичь прогресса. Сначала он явно симпатизировал Кремлю, предлагая ему многочисленные уступки в обмен на полное прекращение огня. Однако, в конце концов, неуступчивость Путина раздражила американца, и он занял жесткую позицию в отношении России. Так, Трамп разрешил поставки оружия Украине и пригрозил новыми санкциями. В то же время он признал, что санкции вряд ли заставят Путина остановить войну.

Если предыдущие президенты соглашались на саммит как вознаграждение за уступки, то пока нет признаков того, что Путин готов к каким-то компромиссам.

Может ли встреча Трампа и Путина стать прорывом?

Ожидается, что ни Украина, ни Европа не будут представлены на саммите 15 августа. Это существенно снижает шансы на то, что во время встречи Трампа и Путина будут достигнуты реальные результаты.

Несмотря на большие потери, опросы показывают, что большинство украинцев отвергает идею уступок в пользу Кремля. Отказ обеих сторон идти на компромиссы уже давно тормозит мирные усилия. Пока нет никаких признаков того, что стороны ослабили свои позиции.

Украинские военные сомневаются, что саммит станет настоящим шагом к решению конфликта. Они считают, что это будет снова хайп и путаница.