Сам факт проведення саміту двох лідерів означає суттєву зміну у політиці США. Після російського вторгнення в Україну у 2022 року Путін перетворився на ізгоя. Те, що американський президент готовий зустрітися з ним, вважається дипломатичною перемогою Кремля, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Чого Путін хоче від зустрічі з Трампом?

Ймовірно, російський диктатор хоче використати зустріч із Трампом як чергову затримку мирного врегулювання війни в Україні. Також він може розраховувати на поліпшення напружених відносин з Вашингтоном. Згода на зустріч із президентом США дозволяє також відкласти санкції, якими той погрожував Росії.

У ширшому сенсі саміт відповідає переконанню Путіна, що великі держави мають визначати свої сфери впливу у світі. Очільник Кремля вважає, що велика ядерна зброя робить Росію світовою державою.

На будь-якій зустрічі з Трампом Путін, ймовірно, висуне максималістські вимоги: визнання східної України російською територією, заборону вступу України до НАТО, обмеження розширення Альянсу на колишні радянські республіки, обмеження військового потенціалу України та гарантії лояльного до Москви уряду.

Що очікує від зустрічі з Путіним Трамп?

Ще під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв покласти край війні в Україні. Втім, досі американському президенту не вдалося досягти прогресу. Спершу він явно симпатизував Кремлю, пропонуючи йому численні поступки в обмін на повне припинення вогню. Однак, зрештою, непоступливість Путіна роздратувала американця, і він зайняв жорстку позицію щодо Росії. Так, Трамп дозволив постачання зброї Україні і пригрозив новими санкціями. Водночас він визнав, що санкції навряд чи змусять Путіна зупинити війну.

Якщо попередні президенти погоджувалися на саміт як винагороду за поступки, то наразі немає ознак того, що Путін готовий до якихось компромісів.

Чи може зустріч Трампа і Путіна стати проривом?

Очікується, що ані Україна, ані Європа не будуть представлені на саміті 15 серпня. Це суттєво знижує шанси на те, що під час зустрічі Трампа і Путіна будуть досягнуті реальні результати.

Незважаючи на великі втрати, опитування показують, що більшість українців відкидає ідею поступок на користь Кремля. Відмова обох сторін йти на компроміси вже давно гальмує мирні зусилля. Наразі немає жодних ознак того, що сторони послабили свої позиції.

Українські військові сумніваються, що саміт стане справжнім кроком до вирішення конфлікту. Вони вважають, що це буде знову хайп і плутанина.