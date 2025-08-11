Дональд Трамп оголосив, що зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня. Ця зустріч грає на руку російському диктатору, адже від початку повномасштабного вторгнення він став вигнанцем. І востаннє зустрічався з президентом США, тоді Джо Байденом, ще у 2021 році.

Ексрадник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю 24 Каналу припустив план диктатора щодо зустрічі з президентом США. Більше про майбутню зустріч, як Путін спробує перетягнути Трампа на свій бік і в чому головна небезпека повітряного перемир'я для України – читайте далі у матеріалі.

Варте уваги Чи може зустріч Путіна і Трампа на Алясці зупинити війну: NYT оцінив шанси

Що Путіну треба від зустрічі з Трампом?

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями. Крім того, як повідомляють джерела Bloomberg, Путін відкритий для ідеї повітряного перемир'я. Чи вважаєте ви, що Путін піде на таку поступку, погодиться хоча б на часткове повітряне перемир'я, щоб уникнути санкцій США?

Думаю, сама зустріч є великою перемогою Путіна. Він був вигнанцем з моменту вторгнення в Україну у 2022 році й не зустрічався з президентом США з того часу, як зустрівся з Джо Байденом в Женеві влітку 2021 року, що, на думку багатьох, було пов'язано з подальшим вторгненням в лютому наступного року. Тож це вихід Путіна на публіку.

Він буде на одному рівні з президентом Сполучених Штатів. Там не буде європейців або когось ще – тільки вони двоє. Припускаю, Путін вважає, що це його шанс повернути довіру Трампа і спробувати маніпулювати ним як навчений агент КДБ.

Я думаю, що він приїде з якимось планом. Можливо, він уже передав його Стіву Віткоффу, особистому другу Трампа, на зустрічі в Кремлі. Це може бути повітряне перемир'я, яке може завдати великої шкоди Україні, якщо міститиме стримування всіх безпілотних літальних апаратів, а також авіаудари, подібні до тих, які робила Росія. Можливо, воно буде ширшим.

Повне інтерв'ю з колишнім радником Трампа: дивіться відео

Це може бути заявою, нібито вони хочуть досягти мирного вирішення конфлікту, при цьому підхоплюючи ідеї, які раніше пропонував віцепрезидент Джей Ді Венс, які, на мій погляд, можуть бути шкідливими для України. Це небезпечний час. Путін веде інформаційну атаку, і, думаю, він постарається її використати.

Чи розглядаєте ви, наприклад, часткове повітряне перемир'я як перший крок до досягнення повного припинення вогню найближчим часом? Чи вважаєте ви, що Путін піде на таку поступку: погодиться на припинення вогню або хоча б спробує досягти довгострокового врегулювання?

У Путіна є кілька варіантів. Чесно кажучи, я думав, що в інтересах Росії просити про припинення вогню близько року тому, з огляду на величезні втрати, яких вони зазнають, попри невеликі успіхи на землі. Не знаю, чи змінилося мислення Путіна, якщо він тепер вважає, що прогнози успіху Росії в літньому наступі та пов'язаних з ним операціях не виправдалися. Можливо, він став більш обережним.

Однак я думаю, що його головна мета полягатиме в тому, щоб повернути Трампа на свою сторону і поставити Зеленського та Україну в складне становище, коли вони виглядатимуть так, ніби саме вони, на думку Трампа, перешкоджають його зусиллям щодо укладення миру й отримання Нобелівської премії миру. Про це і мовиться. Трамп не змінив своїх поглядів, не став проукраїнським. Мова йде про давно відоме бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру.

Чи може ця зустріч між президентом США Трампом і російським диктатором Путіним бути не останньою, а першою у межах ширших переговорів між Сполученими Штатами та Росією?

Думаю, було б наївно думати, що все буде вирішено за одну зустріч між ними двома або навіть за одну зустріч між трьома – Зеленським, Путіним і Трампом, як пророкує Трамп. Звичайно, він давно сказав, що збере двох лідерів в одній кімнаті та вирішить все за 24 години. Цього не відбудеться.

Під час першого терміну Трамп тричі зустрічався з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином щодо північнокорейської програми ядерної зброї, і на жодній з цих трьох зустрічей нічого не було досягнуто. Зустрічі привертають увагу преси. Це буде великою подією.

Утім, думаю, Трамп і Путін не вважають, що ця зустріч дійсно призведе до вирішення. Я думаю, що з погляду Путіна потрібно відновлювати відносини з Трампом і ставити відсутнього Зеленського в оборонну позицію.

Зверніть увагу Високопосадовці США, України та ЄС планують зустріч напередодні саміту Трампа й Путіна, – Axios

Які основні причини готовності Трампа незабаром зустрітися з Путіним? Чи обіцяв Путін щось пану Віткоффу під час недавніх переговорів? Чи висловив він намір укласти повітряне перемир'я? Чи це була просто єдина готовність Трампа зробити це після так званих успішних переговорів у Москві?

Думаю, Путін дав Віткоффу щось, з чим той може поїхати. Якби було про що говорити, Віткофф залишився б у Москві. Однак у нього була тригодинна зустріч, що, з урахуванням перекладу, становить півтори години. Це не так вже й довго. Можливо, у нього є послання для Трампа, і ми дізнаємося свого часу, що це таке.

Кажуть, що насправді Путін просив про зустріч. У цьому є сенс, хоча Путін знав, що Трамп буде відкритий для цього. Це говорить про те, що Путін думав про те, як впоратися з проблемою, яку він створив у відносинах з Трампом, зайшовши занадто далеко. І тому я дуже стурбований тим, що росіяни сподіваються скористатися перевагою і взяти під контроль хід подій на цій зустрічі принаймні в найближчій перспективі.

Як Путін спробує повернути Трампа на свій бік?

Чи вважаєте ви, що Путін зрозумів, що кілька тижнів тому перестарався під час довгих телефонних розмов з Трампом, і його дії викликають розчарування президента США?

Так, думаю, так і є. Мені не зовсім зрозуміло, чи Путін зробив цю помилку ненавмисно, чи він просто перевірив, як далеко може зайти, щоб побачити, скільки йому вдасться витягнути. Або він просто зробив це навмисно.

Ми можемо зробити висновок, що він хоче налагодити відносини з Трампом, якщо зможе. Він приділяв багато уваги, як це зробити. Він ніколи не сказав би Трампу: "Я збираюся вести війну, поки Україна знову не стане частиною Російської імперії". Він скаже, що хоче миру.



Путін хоче відновити відносини з Трампом / Getty Images

Отже, думаю, представлення або повноцінного плану миру, або хоча б проміжної угоди, яка могла б пом'якшити частину поточних бойових дій, поставило б його у вигідне становище в очах Трампа. Я не думаю, що це означає, що Путін відступив від своїх цілей. Це частина інформаційної атаки, розрахованої на Трампа.

У чому головна небезпека повітряного перемир'я для України?

Чи можуть ці переговори привести до повного припинення вогню до кінця цього року, на вашу думку?

Сумніваюся в цьому. Тут занадто багато складнощів. Коли люди вперше почули в Сполучених Штатах фразу "повітряне перемир'я", вони подумали, що це захистить Україну від атак на цивільну інфраструктуру і населення, які здійснює Росія. Однак це також і виключить удари по території Росії, подібні до тих, які Україна довела до досконалості.

Для мене ще більш тривожним є те, що якщо операції дронів обох сторін доведеться припинити, це потенційно поставить Україну в гірше становище. Я переживаю щодо цього. Я хвилююся про припинення вогню, яке заморозить лінію фронту, тому що боюся, що це наступний крок до фактичного поділу вздовж цих ліній фронту.

Отже, припинення вогню, як привабливо воно не звучало б, має багато потенційних недоліків для України. Є багато прецедентів, коли сторони конфлікту вели переговори, одночасно воюючи. Це не можна одразу відкидати.

Як Путін може обіграти тарифи Трампа на свою користь?

Трамп погрожує ввести санкції та тарифи щодо тих країн, які купують російську нафту. Він уже ввів додатковий 25% тариф на товари з Індії. Чи бачите ви в цьому ще одну причину, через яку Путін намагається вдати, що він готовий до укладення угоди?

Думаю, Путін сподівається використати введення вторинних санкцій щодо Індії в інтересах Росії. Він спробував би це зробити. Індійці вже заявили, що збираються продовжувати закупівлі російської нафти та газу. Якщо так буде продовжуватися, Росія не постраждає. Постраждає саме Індія.

Тож я можу уявити, як Путін попросить Трампа скасувати вторинні тарифи проти Індії, щоб сказати: "Подивіться, вони не беруть у цьому участі. Вони не повинні страждати". І якщо Трамп скаже "ні", то індійці будуть обурені та зблизяться з Росією.

До теми Як Індія фінансує вбивства українців, заробляє на війні з Росією та чому Трамп її покарав

Річ у тім, що китайці, які купують у Росії значно більше нафти та газу, ніж Індія, досі не отримали вторинні тарифи, що ще більше обурює індійців. Це той випадок, коли конкурентні стратегічні цілі можуть суперечити одна одній. Трамп поставив себе в цю ситуацію, не замислюючись про наслідки. Однак я турбуюся, що Путін зможе перехитрити Трампа і використати це у своїх інтересах.

Путіну треба розтягнути переговори з Трампом

На вашу думку, які шанси на те, що ці переговори можуть провалитися найближчим часом?

Думаю, зараз Росії вигідно, якщо дійсно Путін попросив про зустріч, розтягнути їх на деякий час. Якби вони могли поставити Зеленського в позицію, де він буде виглядати тим, хто відхилив переговори, щоб показати, що саме він проти миру і заважає зусиллям Трампа, що вони зробили б це якомога швидше.

Однак з часом, як це часто буває, з огляду на його увагу, Трамп цілком може перемкнутись на щось інше. Тож не думаю, що в інтересах Росії в найближчій перспективі швидке завершення переговорів. Врешті-решт, чим довше вони затягуються, особливо з припиненням вогню, яке заморожує лінію фронту в її нинішньому вигляді, тим більше це допомагає Росії.

На вашу думку, якщо переговори проваляться, чи зможе Трамп змусити Путіна відновити їх? Чи достатньо у Трампа важелів впливу на Путіна зараз? Тому що було багато розмов про те, що у Трампа недостатньо важелів, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і досягти відповідної угоди, тому що у нього є деякі проблеми з введенням тарифів щодо Китаю та інших країн.

Це велике питання. Китай – найскладніше питання. Однак статистика показує, що Туреччина, країна НАТО, є третім за величиною покупцем російської нафти та газу. І ці країни скажуть, що те, що вони роблять, не порушує інших санкцій.

У санкціях мовиться про те, що США і ЄС не імпортуватимуть російську нафту або газ. Однак інші можуть купувати нафту, поки вони тримають ціну нижче 60 доларів за барель. Індія сказала: "Ми так робимо. Ми будемо купувати нафту дешево, і ваші санкції це дозволяють".

Тому я думаю, що здатність Трампа повернути Путіна за стіл переговорів обмежена. Якщо тільки Трамп не скаже однозначно, що продовжуватиме надавати американську військову допомогу, надавати зброю, боєприпаси й особливо військову розвідку, або навіть збільшить її. Це був би той тип тиску, який відчули б російські сили на фронті, і це могло б вплинути на Росію. Однак зараз немає ознак, що Трамп робитиме це.

Ви щойно згадали про допомогу Україні у сфері безпеки. Як ви ставитеся до цієї угоди між США і НАТО про надання Україні зброї в обмін на європейські гроші?

Я вважаю, що це важливо. Україна може використовувати Patriot, і Трамп може сказати, що він заробляє на цьому, що для нього важливіше, ніж будь-що інше.

Однак тільки це рішення, навіть якщо воно було правильним, нічого не говорить про майбутні поставки військової допомоги. Думаю, у Конгресі є переважна підтримка продовження цього. Однак, щоб бути ефективним для України та щоб чинити більший тиск на Путіна, Трамп повинен відкрито заявити про це, чого він поки не зробив.