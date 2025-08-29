24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росіяни вчергове запускали "Шахеди" по Україні: які наслідки

Де зараз "Шахеди"?

В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

19:52, 29 серпня

Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:47, 29 серпня

БпЛА на сході Харківщини, курс за захід.

19:37, 29 серпня

Увага! м.Запоріжжя! Над містом ворожі БпЛА.

19:33, 29 серпня

Харківська область – загроза ударних БпЛА.

19:17, 29 серпня

Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:07, 29 серпня

Дніпро – БпЛА зі сходу у напрямку міста!

19:02, 29 серпня

Запоріжжя – БпЛА з півдня у напрямку міста!

19:00, 29 серпня

Ворожий розвідувальний БпЛА на Чернігівщині (Чернігівський р-н)! Залучено засоби для їх збиття.

18:56, 29 серпня

Сумщина (Роменський район) – загроза ударних БпЛА.

18:53, 29 серпня

Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області (Синельниківський, Павлоградський та Лозовський р-ни).

17:48, 29 серпня

Сумська область (Шосткинський та Конотопський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

17:11, 29 серпня

Ворожий розвідувальний БпЛА на Чернігівщині! Дані безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження! Залучено засоби для їх збиття.