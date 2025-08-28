Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росія поновила дронові й ракетні удари по енергетиці: у ЦПД описали тактику ворога
Що відомо про повітряну тривогу 28 серпня?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Декілька груп ударних БпЛА – через Дніпропетровщину у північному напрямку. БпЛА із Сумщини – на Полтавщину. БпЛА – на Сумщині в районі Ромнів. БпЛА – на півночі Чернігівщини.
Декілька груп ударних БпЛА – через Дніпропетровщину у північному напрямку.
БпЛА із Сумщини – на Полтавщину.
БпЛА – на Сумщині в районі Ромнів.
БпЛА – на півночі Чернігівщини.