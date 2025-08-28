Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Россия возобновила дроновые и ракетные удары по энергетике: в ЦПД описали тактику врага

Что известно о воздушной тревоге 28 августа?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:59, 28 августа

Несколько групп ударных БПЛА – через Днепропетровскую область в северном направлении.

20:56, 28 августа

БПЛА с Сумщины – на Полтавщину.

20:29, 28 августа

БПЛА – на Сумщине в районе Ромнов.

20:09, 28 августа

БПЛА – на севере Черниговщины.