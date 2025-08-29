24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА на востоке Харьковщины, курс за запад. Внимание! г.Запорожье! Над городом вражеские БпЛА. Харьковская область – угроза ударных БпЛА. Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Днепр – БпЛА с востока в направлении города! Запорожье – БпЛА с юга в направлении города! Вражеский разведывательный БпЛА на Черниговщине (Черниговский р-н)! Привлечены средства для их сбивания. Сумщина (Роменский район) – угроза ударных БпЛА. Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровской области (Синельниковский, Павлоградский и Лозовской р-ны). Сумская область (Шосткинский и Конотопский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА! Вражеский разведывательный БпЛА на Черниговщине! Данные беспилотники могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания.
