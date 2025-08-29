24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Где сейчас "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

19:52, 29 августа

Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:47, 29 августа

БпЛА на востоке Харьковщины, курс за запад.

19:37, 29 августа

Внимание! г.Запорожье! Над городом вражеские БпЛА.

19:33, 29 августа

Харьковская область – угроза ударных БпЛА.

19:17, 29 августа

Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:07, 29 августа

Днепр – БпЛА с востока в направлении города!

19:02, 29 августа

Запорожье – БпЛА с юга в направлении города!

19:00, 29 августа

Вражеский разведывательный БпЛА на Черниговщине (Черниговский р-н)! Привлечены средства для их сбивания.

18:56, 29 августа

Сумщина (Роменский район) – угроза ударных БпЛА.

18:53, 29 августа

Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровской области (Синельниковский, Павлоградский и Лозовской р-ны).

17:48, 29 августа

Сумская область (Шосткинский и Конотопский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА!

17:11, 29 августа

Вражеский разведывательный БпЛА на Черниговщине! Данные беспилотники могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания.