Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.
Що відомо про атаку на Рівненську область?
За даними Олександра Коваля, сили ППО працювали майже всю ніч. Є збиття кількох повітряних цілей ворога.
За попередньою інформацією, люди не поранені, а інфраструктура не ушкоджена,
– запевнив очільник ОВА.
На місці працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших служб.