О них сообщили в ГСЧС и городские власти. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
Смотрите также Россия массированно атакует дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: куда сейчас целится враг
Какие последствия ударов врага по Запорожью 30 августа?
Воздушная тревога на Запорожье началась еще в семь вечера 29 августа. Всю ночь российская армия пыталась нанести ущерб городу и области.
Враг бил дронами, баллистикой, "Калибрами" и другими ракетами. Местные власти насчитали по меньшей мере 12 ударов.
Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий. На местах попаданий возникли пожары,
– написал впоследствии руководитель ОВА Иван Федоров.
Трем людям понадобилась помощь медиков. Другие последствия атаки устанавливаются.
Последствия атаки врага на Запорожье / Фото ОВА и ГСЧС
В ГСЧС сообщили, что предварительно, погиб один человек, еще 6 спасли спасатели. Сейчас количество пострадавших уточняется.
"Попадание зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние постройки", – говорится в сообщении.
На месте российских ударов работают подразделения ГСЧС, медики и пиротехники. К ликвидации последствий атаки привлечены все экстренные службы города.
Куда еще била российская армия 30 августа?
С вечера 29 августа и ночью 30 числа во время массированной атаки России взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве, в Ивано-Франковске, Луцке и других регионах.
Уже известно, что произошли прилеты в Днепре и Павлограде. Есть последствия и в других городах.