Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Какие последствия атаки на Одессу 4 сентября?
Спасатели рассказали: оккупанты нанесли удар дронами по городу.
Вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль. Более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, к счастью, пострадавших нет.
Спасатели за работой / Фото ГСЧС
О взрывах в Одессе сообщали около двух часов ночи. Мониторы писали, что "Шахеды" летят на Одессу и Черноморское.