Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Какие последствия атаки на Одессу 4 сентября?

Спасатели рассказали: оккупанты нанесли удар дронами по городу.

Вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль. Более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, к счастью, пострадавших нет.

Спасатели за работой / Фото ГСЧС

О взрывах в Одессе сообщали около двух часов ночи. Мониторы писали, что "Шахеды" летят на Одессу и Черноморское.



