О направлении движения ударных беспилотников, для каких областей существует угроза и где раздается воздушная тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда летят российские дроны?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

19:37, 12 сентября

  • Вражеские БПЛА на Черниговщине (Нежинский район) курсом на юг.
    БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
18:50, 12 сентября

Вражеские БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину (Вышгородский район)

17:33, 12 сентября

Ударный БПЛА на севере Херсонщины в юго-западном направлении.

16:58, 12 сентября

  • вражеские БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину (Нежинский район)
  • ударный БПЛА на Николаевщине в юго-западном направлении.