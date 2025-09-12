Россия наращивает количество дронов для массированных атак по Украине. В то же время Украина на протяжении последних лет совершенствует систему противовоздушной и противодроновой обороны, однако для того, чтобы бороться с такими атаками нужно больше дронов-перехватчиков "Шахедов". Также нужно привлекать другие технологии и создать многоуровневую систему защиты.

Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан в интервью 24 Каналу предположил, какие объекты, кроме гражданской инфраструктуры, могут оказаться под угрозой. Также он рассказал, как Китай использовал войну России против Украины и может ли отправить свои войска на помощь оккупантам. Больше деталей – читайте далее в материале.

Кстати Война дронов – это уже не шутки, – интервью офицера 5-й ОШБр о рисках и ситуации на фронте

Как Китай использовал войну России против Украины?

Ваша публикация о китайских дронах и адском сценарии в Тайваньском проливе произвела на меня сильное впечатление. Какую наибольшую угрозу эти технологии представляют для традиционных вооруженных сил сегодня?

Думаю, они способны создать вражескую версию украинской стены дронов. Украина проявила чрезвычайную изобретательность в использовании дронов на протяжении всей войны, и появление новой стены дронов может вдохновить Россию и Китай на создание собственных аналогов для применения против нас в Европе и в Тихоокеанском регионе.

Уже сейчас мы видим концепцию "адского ландшафта" для Тайваньского пролива, где США и Тайвань планируют тысячу боевых действий в день с дронами. Мы видим, как Китай реализует это к востоку от Тайваня и следует быть осторожными, чтобы подготовиться к операциям с дронами.

Как именно функционирует этот "адский ландшафт"? Управляет ли им искусственный интеллект?

Это будет немного иначе, чем в Украине. Ведь речь идет преимущественно о морской, а не сухопутной среде. Поэтому будет очень много морских дронов. Некоторые из них будут похожи на впечатляющие украинские дроны, которые действуют в Черном море, запуская ракеты и другие дроны. Таких будет очень много.

Также будут дроны большой дальности. Вероятно, гибридные крылатые ракеты, которые Украина разработала для ударов в глубь территории России. Все это будет скоординировано. Искусственный интеллект будет играть свою роль, но за всем будут стоять также очень умные люди.

Вы назвали китайский парад "каталогом войны". Кто, по вашему мнению, является реальным покупателем этих роев дронов и ракетных систем?

Вероятно, это те, кто ранее покупал российское вооружение. Однако, как доказала Украина за последние 3,5 года, российская техника в этой войне показала себя не лучшим образом. Особенно в руках самих россиян. Поэтому, думаю, многие страны будут искать альтернативных поставщиков вооружения.

Полное интервью генерала из Австралии: смотрите видео

Недавно я разговаривала с одним военным стратегом и он сказал, что китайский парад – это скорее демонстрация силы, и бояться этого не стоит. Это похоже на ту самую стратегию, которую Россия применяла постоянно, – вторая армия мира, которая не смогла завоевать Украину. Как вы это прокомментируете?

Да, я согласен: быть эффективным на параде – это не то же, что быть эффективным в войне. То, что вы можете провести хороший парад с большим количеством военных, еще не означает, что вы способны выигрывать войны.

Думаю, нацистская Германия и Советский Союз показали это. Нужно осторожно оценивать способность народно-освободительной армии Китая, ведь парады служат для запугивания соседей. Мы не должны поддаваться этому запугиванию.

Однако как новые возможности влияют на то, что мы видим сейчас на поле боя в Украине?

Думаю, мы видим, что китайцы сделали выводы из войны в Украине. Они имели много программ с дронами еще до 2022 года, но война в Украине и опыт от российских и северокорейских партнеров заставили сосредоточиться на нескольких ключевых типах, в частности на наземных боевых платформах без экипажа. Мы видели много таких машин на параде, хотя им не уделили большого внимания.

Читайте также Охватывает "всю планету": в Китае впервые представили межконтинентальную баллистику DF-61

Также морские дроны. Думаю, китайцы внимательно наблюдали за действиями Украины в Черном море и сделали соответствующие выводы. Мы также увидели сочетание дронов с бронетехникой. На параде показали китайские боевые машины пехоты с дронами и машины для борьбы с дронами. Таким образом, Китай многому научился за последние 3,5 года, что помогло сосредоточить внимание и определить приоритеты в программах развития дронов.

Может ли Китай вслед за КНДР предоставить России свои войска?

Однако, несмотря на демонстрацию единства, можем ли мы ожидать, что Китай, Россия и КНДР станут настоящими союзниками, которые доверяют друг другу? Или их отношения – это скорее театральная постановка?

Я не думаю, что они доверяют друг другу вообще. Китайское, российское и северокорейское правительства не доверяют собственному населению. Поэтому вряд ли будут доверять иностранным правительствам. Они, кажется, разделяют общие ценности противодействия демократии, свободе и процветанию, которые есть в США и западной Европе последние 80 лет. Однако смогут ли они воевать за общую цель – это, вероятно, слишком оптимистично.

Существуют ограничения, и мы увидели это во время недавней атаки Израиля и Ирана. Россия, Китай и Северная Корея не оказали никакой помощи.

Мы уже наблюдаем, как северокорейские военные участвуют в боях на стороне России. Однако сможет ли Москва привлечь дополнительные силы из Китая? Это является частью большего плана координации, или Пекин вряд ли согласится на такой шаг?

Думаю, на этом этапе Пекин вряд ли предоставит войска для участия в войне. Однако он делает почти все, кроме этого. Китай поставляет товары двойного назначения. Очевидно, что он обеспечивает Россию электроникой для дронов и ракет большой дальности, которые используются для убийства и увечья украинских гражданских и военных.

Китай покупает дешевую российскую нефть, чтобы помочь удержать российский бюджет на плаву. Хотя тот находится в трудном положении. Итак, Китай уже оказывает России огромную помощь, и будет продолжать это делать, ведь стремится получить европейцев в Европе, не позволяя им переключить внимание на Тихоокеанский регион.

Как Украине отражать дроновые атаки, которые увеличиваются?

Россия запускает ежедневно почти 1000 дронов по Украине. По вашему мнению, сколько дронов должна производить Украина, чтобы хотя бы удерживать паритет?

Украине нужны несколько типов дронов. Очевидно, нужны все боевые дроны для поля боя. Мы видим, что их производят миллионами, а Силы беспилотных систем объединяют это в более согласованную структуру.

Нужны также ударные дроны большой дальности и ракеты, которые Украина разрабатывает в течение последних нескольких лет. Новейшим примером является "Фламинго". Однако есть и много других типов. Они должны быть дальнобойными и с мощными боевыми частями, чтобы наносить максимальный ущерб российским НПЗ и военным предприятиям.

Третий, чрезвычайно важный тип, – дроны-перехватчики, созданные Украиной для уничтожения российских "Шахедов" и других дронов, нацеленных на гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Однако какие именно стратегии сегодня являются наиболее эффективными для противодействия роям дронов, учитывая современные технологии? Речь идет о лазерах, системах ПВО? Что именно?

Это будет сочетание всех упомянутых средств. К сожалению, нет универсального решения, нейтрализующего всю угрозу. Нужна многоуровневая система, интегрированная в общенациональную сеть противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороны. Последние годы Украина развивает систему, постоянно совершенствуясь и адаптируя ее. В этом процессе участвуют талантливые военные и ученые.



Украинские военные "охотятся" за дронами / Getty Images

На что сделал ставку Путин в войне?

С февраля 2022 года количество потерь российских военных превысило 1,1 миллиона. Свидетельствуют ли эти цифры о деморализации армии? Могут ли такие потери вызвать изменения в российском обществе или в его руководстве?

На этом этапе это кажется не имеет существенного влияния. Россияне до сих пор способны ежемесячно набирать от 30 до 40 тысяч солдат, поскольку предлагают им щедрые денежные вознаграждения. В то же время мы наблюдаем рост количества самовольного оставления частей среди российских военных.

Думаю, Путин делает ставку на то, что сможет сломать украинскую армию раньше, чем развалится его собственная. Однако сомнительно, что это произойдет, ведь Украина борется за свою землю и народ, а россияне нет. В долгосрочной перспективе Путин может не сломать ни общество, ни войско Украины.

Что еще, кроме гражданских объектов, может атаковать Россия?

Как вы считаете, может ли Россия начать целенаправленно атаковать оборонную промышленность Украины и атаковать заводы по изготовлению вооружения? Ведь мы активно работаем над этим направлением. И что это может означать для гражданских?

К сожалению, думаю, что да. Россия не способна к прорывам на передовой, поэтому атакует Украину другими способами. Она не может победить армию, поэтому пытается сломать общество в тылу.

Частью этой стратегии являются удары по заводам, но говорится также о террористических бомбардировках. Это террористические дроны, которые намеренно вредят украинцам в домах и на улицах. Мы уже видели пример этого отвратительного дронового сафари, который делает Россия. Они пытаются сломать Украину через ее народ, потому что не могут сломать ее армию.

Интересно Россия обстреливает Харьковский физико-технический институт, где хранят обогащенный уран, – NYT

Два варианта окончания войны

Как бы вы описали текущую ситуацию на фронте? Украина вернула несколько небольших сел в Донецкой области. Однако как вы оцениваете ситуацию в целом?

Некоторые люди называют ее статичной. Я не согласен с этим. Это достаточно динамичное поле боя. Изменения территории не являются масштабными прорывами, которых некоторые ожидают. Однако мы видим, как территория переходит из рук в руки.

Россияне захватывают определенные участки, хотя это сопровождается огромными потерями в живой силе. В то же время украинские военные освобождают города и украинскую территорию. И это имеет исключительное значение. Кроме того, они наносят россиянам очень серьезные потери.

Если на этом этапе достижение переговорного урегулирования выглядит маловероятным, означает ли это, что единственным вариантом остается победа на поле боя? И предполагает ли это прямое вмешательство союзников Украины?

Думаю, это один из возможных сценариев. Истощение – еще один вариант. Россия может истощиться или там произойдет переворот против Путина. Существует несколько различных вариантов развития событий, если высокопоставленные россияне, военные и олигархи решат, что Путин ведет их в ложном направлении. Есть надежда, что это может произойти. Однако пока только одна сторона не желает вести переговоры, и это Путин. Он заплатит за это соответствующую цену.

Ваша последняя европейская статья была посвящена болезненному и эмоционально насыщенному процессу – мобилизации. Могли бы вы назвать несколько чрезвычайно важных уроков, которые мы должны вынести из войны на Тихом океане? Возможно, применить их в нашей ситуации.

Эта публикация была адресована Австралии, ведь из войны на Тихом океане мы можем вынести много полезного, в частности по промышленной мобилизации, привлечения людей и достижения правильного баланса между военными и работниками промышленности.

Однако главный урок, который мы усвоили не только из этой войны, но и от народа Украины за последние несколько лет, заключается в том, что важнейшим элементом мобилизации нации является национальная воля. Это свидетельствует о том, что если ты сам не готов себя защищать, никто не поможет. Украина продемонстрировала всем нам глубокую национальную волю к сохранению суверенитета и свободы. Мы все берем с этого пример.