Про напрямок руху ударних безпілотників, для яких областей існує загроза та де лунає повітряна тривога, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди летять російські дрони?
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Вишгородський район) Ударний БпЛА на півночі Херсонщини в південно-західному напрямку.
БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
