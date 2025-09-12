Про напрямок руху ударних безпілотників, для яких областей існує загроза та де лунає повітряна тривога, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Як Україні відбивати 1000 дронів щоночі і які об'єкти під загрозою: інтерв'ю генерала з Австралії

Куди летять російські дрони?

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

19:37, 12 вересня

  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині (Ніжинський район) курсом на південь.
    БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
18:50, 12 вересня

Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Вишгородський район)

17:33, 12 вересня

Ударний БпЛА на півночі Херсонщини в південно-західному напрямку.

16:58, 12 вересня

  • ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину (Ніжинський район)
  • ударний БпЛА на Миколаївщині в південно-західному напрямку.