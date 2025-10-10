Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Зранку 10 жовтня орієнтовно о пів на 7 годину ранку в Повітряних силах попереджали жителів Дніпра про небезпеку та закликали перебувати в укриттях.

Дніпро – перебувайте в укриттях!

– вказали там.

Моніторингові канали інформували про пуск "Кинджала" на Дніпро. Вже о 6:35 у передмісті Дніпра було чутно вибух.

