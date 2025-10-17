Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний пояснив в ефірі 24 Каналу, що справжня мета Путіна полягає не в досягненні миру, а у власній легітимізації через зустрічі з Трампом і відтягуванні часу. Це створює критичний ризик для переговорів Зеленського з Трампом, оскільки американський президент тепер бачить "можливість поговорити" з Путіним замість конкретних рішень на користь України.

Чому Путін прагне зустрічей із Трампом?

Безсмерний пояснив, що з урахуванням роботи перекладача розмова тривала близько години, з яких Україні присвятили лише 15 хвилин – решту часу зайняли протокольні вітання та інші теми.

Як людина, що була присутня при президентських переговорах, можу сказати: треба розуміти справжню мету Путіна. Він прагне зустрічатися з Трампом якомога частіше – незалежно від тематики розмов. Йому потрібні рукостискання та червоні доріжки, бо це легітимізує його і повертає Росію в міжнародну політику,

– підкреслив дипломат.

Путін уже досяг свого – відновив діалог, який фактично був зупинений майже за всіма напрямками.

Експерт переконаний, що реальна результативність цих переговорів буде нульовою, але Путін тягне час. Він використовує обіцянки, щоб відкладати рішення на завтра і продовжувати реалізацію операції ФСБ під назвою "Гра в Трампа". Трамп, видно, не усвідомлює цього. Той, хто розуміє, запитав би себе, навіщо взагалі потрібен цей дзвінок.

"Найбільше мене турбує, в якому настрої завтра відбудеться зустріч між Зеленським і Трампом, і в якому стані зараз перебуває українська делегація після цієї розмови. Очевидно, що всі домовленості, яких вона намагалася досягти, тепер будуть відтерміновані, бо тепер нібито є можливість поговорити з Путіним", – пояснив політик.

Безсмертний підсумував, що Путін досяг свого і відтермінував момент, коли його могли б загнати в кут. Саме цього він і прагнув. Тепер він може розраховувати ще й на червону доріжку.

Що відомо про розмову Трампа і Путіна?