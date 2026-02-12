Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что это очередная попытка администрации Дональда Трампа повлиять на ситуацию в Украине. Это дополнительный элемент давления на Украину или Россию.

"Кому-то в Вашингтоне нужно, чтобы эта информация сейчас появилась как дополнительный элемент давления на Украину или, возможно, Россию. Трамп хочет, чтобы через две недели или месяц это произошло. "А вы сидите и думайте, потому что иначе будет плохо", – предположил он.

Почему сейчас это невозможно?

Владимир Огрызко отметил, что не может в течение 2 – 3 недель все измениться. Ведь после последних переговоров позиция всех сторон осталась неизменной. Кроме того, провести выборы в Украине в нынешних условиях – это очень дорого. Называют сумму примерно 10 миллиардов гривен.

Люди, которые такое пишут, не понимают, что такое провести выборы. Они не знают, каким образом это организуется. Тем более в контексте того, что у нас какая-то часть избирателей находится за рубежом,

– подчеркнул экс-министр МИД.

Также большое количество украинцев воюет на фронте. Есть много внутренне перемещенных лиц, которым также нужно обеспечить доступ к голосованию в регионах, в которых они находятся. Поэтому все это очень сложно и дорого организовать в условиях войны.

Выборы в Украине: последние новости