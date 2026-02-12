Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что выборы возможны, но только после конкретных шагов, которые ведут к завершению войны. В течение этого времени в Киеве уже могут готовиться к ним, но этот процесс достаточно долгий, ведь нужно учесть большое количество деталей.

Смотрите также Украина улучшит свою ПВО: Сырский сообщил о новых решениях

Готовится ли Украина к выборам?

После публикации Financial Times о требовании США относительно выборов Зеленский заявил, что их можно провести, но при одном условии – если Вашингтон гарантирует Украине безопасность.

В то же время советник Офиса Президента Украины отметил, что пока США могут гарантировать только переговорный процесс, в рамках которого обсуждают остановку активной фазы войны.

Более того, в издании отметили, что Киев должен был бы объявить о проведении выборов 24 февраля. Однако именно в этот день Россия начала полномасштабное вторжение, поэтому "перечеркнуть" эту дату другим информационным поводом нельзя.

Кроме этого, важно понять, что сообщения от Financial Times – это анонимные инсайдеры. Зеленский дал четкий ответ на это и сказал: "Впервые слышу". Это четкий ответ относительно избирательного процесса,

– подчеркнул он.

Подоляк объяснил, что сейчас провести выборы невозможно из-за отсутствия безопасности – каждый день Россия атакует дронами и ракетами гражданские города. Именно поэтому Киев сначала настаивает остановить боевые действия по принципу "стоим, где стоим", подписать гарантии безопасности и продолжать переговорный процесс.

Только после этого возможны выборы. Однако они будут совсем другими, чем раньше (учитывая законодательные акты, списков, финансирования и голосования людей, которые являются ВПЛ).

Обратите внимание! Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак отметил, что украинцы готовы к выборам. Однако очень важно, чтобы они были после перемирия, а не до.

Когда Украина сможет провести выборы?