Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

На чому продовжує наполягати Росія?

За словами одного з американських посадовців, у документі Росія повторила свою вимогу встановити контроль над усім Донбасом. Ця позиція фактично відкидає пропозицію Дональда Трампа щодо "заморожування" лінії фронту на поточних позиціях.

Крім того, Москва знову наголосила на своїй вимозі не розміщувати війська НАТО на території України в рамках будь-якої потенційної мирної угоди.

У документі non-paper також підкреслюється, наскільки рішуче Росія продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах щодо України.

Довідка. Non-paper – неофіційний дипломатичний документ, який використовується для передачі позиції однієї сторони іншій.

Варто зазначити, що новина про передачу комюніке з'явилася на тлі сумнівів щодо проведення запланованого саміту президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна в Будапешті. Представник Білого дому 21 жовтня повідомив журналістам, що наразі "немає планів" такої зустрічі "найближчим часом".

На прохання прокоментувати комюніке Білий дім послався на заяву Трампа, коли той сказав, що остаточного рішення щодо саміту ще не ухвалено, але він "не хоче марної зустрічі". Тоді президент додав, що, на його думку, припинення вогню вздовж поточної лінії фронту все ще можливе.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росія та США останніми днями нібито не обмінювалися документами у форматі non-paper щодо України.

На Україну тисне не лише Росія

У The New York Times повідомили, що Дональд Трамп тиснув на Зеленського, щоб той передав території, як того вимагав Путін, аби зупинити кровопролиття.

Зрештою, він прийняв відмову українського президента.

Зеленський повідомив європейським колегам, що спочатку Трамп вимагав територіальних поступок, як і перед самітом на Алясці у серпні, але згодом припинив на цьому наполягати. Американський президент також застеріг, що Росія є більшою державою і може перемогти Україну без мирного врегулювання, на що Зеленський відповів, що українська армія тримає позиції.

Чи зустрінуться Трамп і Путін?