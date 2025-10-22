Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дмитрієва у соцмережі Х.

Кирило Дмитрієв стверджує, що медіа нібито перекручують коментар щодо "найближчого майбутнього", щоб зірвати саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Підготовка триває,

– написав він.

Посадовець також процитував заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який вважає, що "прихильники війни" будуть створювати інформаційне тло для зриву зустрічі.

Цікаво! За даними Reuters, після розмови Дональда Трампа й Володимира Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила свої максималістські вимоги. Зокрема, Росія зажадала встановлення контролю над усім Донбасом, а також заборони на розгортання військових НАТО.

До слова, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в етері 24 Каналу припустив, що Володимир Путін, як і Дональд Трамп, навряд чи взагалі хотів їхати на саміт у Будапешті. За його словами, щоб готувати другу зустріч між політиками на найвищому рівні, потрібен був результат першої, тобто саміту на Алясці.

