Він додав, що Туреччина відстоювала діалог від самого початку і заявляла про можливість справедливого миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hürriyet.
Що Ердоган заявив про можливість проведення зустрічі Трампа і Путіна у Туреччині?
Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна – 24 Канал). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог,
– наголосив Ердоган.
Він нагадав, що Туреччина від початку війни виступала за діалог і наголошувала на важливості досягнення справедливого миру.
Ердоган також підкреслив, що Анкара підтримує добрі відносини як із Києвом, так і з Москвою, завдяки чому здобула довіру обох сторін.
"Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використовувати цю ситуацію на благо людства", – підсумував турецький президент.
Зустріч Трампа та Путіна перенесли
Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті. Вона планувалася, однак президент США вирішив, що зараз вона недоцільна. Він заявив, що переговори відбудуться пізніше.
Лідери домовилися про неї після телефонної розмови, яка передувала візиту Зеленського до Вашингтона.
Президент Росії Володимир Путін зазначив, що зустріч, імовірно, відбудеться пізніше. Він зауважив, що саме американська сторона нібито запропонувала провести саміт в Угорщині.