Він додав, що Туреччина відстоювала діалог від самого початку і заявляла про можливість справедливого миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hürriyet.

Дивіться також Атака на дитсадок у Харкові спонукала Трампа скасувати зустріч із Путіним, – CNN

Що Ердоган заявив про можливість проведення зустрічі Трампа і Путіна у Туреччині?

Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна – 24 Канал). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог,

– наголосив Ердоган.

Він нагадав, що Туреччина від початку війни виступала за діалог і наголошувала на важливості досягнення справедливого миру.

Ердоган також підкреслив, що Анкара підтримує добрі відносини як із Києвом, так і з Москвою, завдяки чому здобула довіру обох сторін.

"Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використовувати цю ситуацію на благо людства", – підсумував турецький президент.

Зустріч Трампа та Путіна перенесли