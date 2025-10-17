Как сообщает портал Index, на месте работают саперы и специальные подразделения Министерства внутренних дел Молдовы, передает 24 Канал.
Смотрите также Сушеные грибы в чемодане: конфискуют ли на границе
Что известно об инциденте?
По предварительной информации, после обнаружения возможного взрывного устройства администрация аэропорта объявила эвакуацию пассажиров и персонала. Территорию аэропорта оцепили, а регистрацию на все рейсы временно остановили.
Представители правоохранительных органов рассматривают событие как потенциальную террористическую угрозу. Спецслужбы проверяют происхождение багажа, устанавливают личность пассажира, а также выясняют, существует ли связь с возможными соучастниками.
В Министерстве внутренних дел Молдовы пока не предоставили официальных комментариев относительно деталей инцидента.
В Кишиневском аэропорту объявили эвакуацию из-за подозрительного багажа / Фото "Махала"
Что известно об аэропорте Кишинева?
- После начала полномасштабного вторжения украинское воздушное пространство закрыли для гражданской авиации. Поэтому украинцы, которые хотят улететь за границу, вынуждены ехать в соседние страны.
- Так, аэропорт Кишинева стал одним из хабов, которым пользуются как украинские путешественники, так и украинская авиакомпания SkyUp, сообщают в пресс-службе авиакомпании.
- В 2024 году аэропорт обслужил более 4,14 миллиона пассажиров, что означает рост примерно на 46% по сравнению с предыдущим годом.
Что известно о закрытии аэропортов в Дании, Норвегии и Швеции?
- Ранее мы писали, что в конце сентября 2025 года аэропорты Дании, Норвегии и Швеции также остановили работу. Все из-за атаки "загадочных" дронов.
- Инциденты расследуются, но пока что нет прямых доказательств, что за этими действиями стоит Россия, хотя такая возможность допускается.
- Российское посольство в Копенгагене отрицало причастность, назвав инциденты "постановочной провокацией".