Раніше Мунтяну заснував інвестиційну компанію 4i Capital Partners, яка працює в Молдові, Україні та Білорусі. Про таке інформує 24 Канал, посилаючись на Point.

Що відомо про нового молдовського прем'єр-міністра?

Кандидатуру Мунтяну висунула партія "Дія і солідарність" (PAS) після консультацій із главою держави.

Санду висловила сподівання, що Мунтяну сформує уряд, який здобуде довіру парламенту та реалізує ключові завдання. Так, на нього покладають надії стосовно збереження миру, підготовки до вступу в ЄС, розвитку економіки та покращення добробуту громадян.

61-річний економіст і підприємець народився у Кишиневі. Він здобував освіту в Московському державному університеті та Колумбійському університеті.

Новопризначений прем'єр-міністр раніше працював у Національному банку Молдови, банку Crédit Lyonnais у Парижі та 10 років у Світовому банку, де відповідав за проєкти в Африці й на Близькому Сході.

Цікаво! Останні 20 років він жив в Україні, а після початку російської агресії 2022 року переїхав до Бухареста.

Мунтяну також активно брав участь у громадському житті, очолюючи Американську торгову палату в Молдові та співзасновуючи молдовське відділення Alliance Française.

