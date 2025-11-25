Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Молдови.
Що відомо про дрон, який впав у Молдові?
Інцидент стався вранці у населеному пункті Кухурештій-де-Жос Флорештського району.
У поліції Молдови повідомляли, що на місце одразу виїхали вибухотехніки. Місце оточили, а людей звідти евакуювали.
Згодом правоохоронці розповіли, що це дрон типу "Гербера" російського виробництва. Вибухового заряду він не мав.
Припускають, що його росіяни могли використовувати для дезінформації, спостереження та збору інформації, а також для транспортування вибухових речовин.
Загалом, за словами міноборони Молдови, у повітряному просторі було зафіксовано 6 дронів. Один із них рухався у напрямку державного кордону з Румунією на висоті близько 1500 метрів.
Дрони фіксували у Румунії
Уранці 25 листопада Повітряні сили Румунії теж зафіксували кілька випадків порушення повітряного простору російськими дронами.
Один із них рухався у напрямку комуни Кілія Веке у повіті Тулча, другого знайшли в жудці Васлуй – регіоні, який межує з Молдовою та розташований доволі далеко від України.
У повітря підіймали винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16. Вони мали дозвіл збити безпілотник, але не зробили цього, щоб не завдати шкоди на землі.