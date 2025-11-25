Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Молдови.

Що відомо про дрон, який впав у Молдові?

Інцидент стався вранці у населеному пункті Кухурештій-де-Жос Флорештського району.

У поліції Молдови повідомляли, що на місце одразу виїхали вибухотехніки. Місце оточили, а людей звідти евакуювали.

Згодом правоохоронці розповіли, що це дрон типу "Гербера" російського виробництва. Вибухового заряду він не мав.

Припускають, що його росіяни могли використовувати для дезінформації, спостереження та збору інформації, а також для транспортування вибухових речовин.

Загалом, за словами міноборони Молдови, у повітряному просторі було зафіксовано 6 дронів. Один із них рухався у напрямку державного кордону з Румунією на висоті близько 1500 метрів.

Дрони фіксували у Румунії