У церемонії візьмуть участь президентка країни Мая Санду та голова парламенту Ігор Гросу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deschide та Reuters.

Дивіться також Чоловік, який 20 років жив в Україні, стане прем’єром Молдови: Санду пояснила, чому саме він

Що відомо про новий уряд Молдови?

Офіційно уряд приступить до роботи після церемонії, що розпочнеться о 10:00 у президентській резиденції в Кишиневі. У ній візьмуть участь Мая Санду та голова парламенту Ігор Гросу.

Новий кабінет отримав підтримку 55 депутатів. Після складання присяги члени уряду одразу розпочнуть виконання своїх обов’язків.

Reuters зазначає, що Александру Мунтяну – проєвропейський економіст, який раніше не обіймав державних посад. До призначення він понад два десятиліття працював у фінансовій сфері за кордоном і заснував власну інвестиційну компанію.

Новий прем’єр заявив, що продовжить курс попереднього уряду на євроінтеграцію та реалізацію економічних реформ. Серед головних пріоритетів він назвав забезпечення стабільності, боротьбу з корупцією та покращення умов для інвесторів.

Призначення Мунтяну сталося після відставки попереднього кабінету, який пішов через політичні розбіжності. Формування нового уряду розглядають як спробу посилити довіру до проєвропейського курсу країни напередодні подальших переговорів з ЄС.



Склад нового уряду Мунтяну / Alexandru Munteanu у Facebook

Що відомо про Мунтяну, і який його зв'язок з Україною?