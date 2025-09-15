Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Маї Санду для Financial Times.

Що сказала Санду про намагання Росії впливати на вибори в Молдові?

Мая Санду зазначена, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації, спрямовану на молдовську діаспору за кордоном. Президентка Молдови звинуватила Росію у використанні священників для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.

Молдовська лідерка також зазначила, що боїться повторення кампанії 2024 року, коли російські агенти нібито робили фальшиві погрози вибухами на молдавських виборчих дільницях за кордоном, зокрема в Німеччині.

Санду підрахувала, що Росія витратила еквівалент 1 відсотка ВВП Молдови на втручання у вибори у 2024 році. І зараз тактика Росії розвивається.

Так, Москва навіть використовує злочинців для розпалювання заворушень у молдовських в'язницях.

Росія використовує дуже широкий спектр інструментів... намагаючись перевантажити наші установи,

– сказала президентка Молдови.

Санду закликала ЄС до підтримки своєї країни під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі на початку цього тижня.

"Я хочу, щоб ЄС навчився з нашого досвіду. Молдова – крихка демократія, але ми бачимо, що деякі речі, які Росія робить у Молдові, потім експортуються в інші місця. Нам не слід недооцінювати небезпеку для наших демократій", – пояснила Санду журналістам.

Окрім того, президентка Молдови заявила Європейському парламенту, що Кремль прагне "захопити Молдову через виборчу скриньку".

Що відомо про парламентські вибори у Молдові?