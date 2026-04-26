Об этом лидер Молдовы сообщила на своей фейсбук-странице.

Что известно о визите?

Майя Санду сообщила, что прибыла в Киев на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также она посетит Чернобыль, что "почтить тех, кто отдал свое здоровье или даже жизнь для защиты Европы от еще большей трагедии".

Чернобыльская ядерная авария показала нам, что катастрофы не знают границ, но она также продемонстрировала силу международной солидарности,

– отметила президент Молдовы.

Она назвала защитную арку над поврежденным реактором, доказательством чрезвычайных совместных усилий.

Сегодня Европа нуждается в таком же единстве и решимости, чтобы сохранить мир, считает Майя Санду. По ее словам, "Молдова с теми, кто решил строить, а не разрушать".

Украину на днях посетил принц Гарри

23 апреля в Киев прибыл герцог Сассекский с неанонсированным визитом. Это был его уже третий визит в Украину. В частности, он встретился с премьер-министром Юлией Свириденко, которая поблагодарила его за поддержку украинцев.

Кроме того, принц Гарри в Буче почтил жертвы российской оккупации и встретился с городским головой Анатолием Федоруком. Там он прошелся по разминированному полю, подражая действию своей матери принцессы Дианы.