Про це лідерка Молдови повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

Що відомо про візит?

Мая Санду повідомила, що прибула для Києва на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Також вона відвідає Чорнобиль, щоб "вшанувати тих, хто віддав своє здоров'я або навіть життя для захисту Європи від ще більшої трагедії".

Чорнобильська ядерна аварія показала нам, що катастрофи не знають кордонів, але вона також продемонструвала силу міжнародної солідарності,

– зазначила президентка Молдови.

Вона назвала захисну арку над пошкодженим реактором доказом надзвичайних спільних зусиль країн.

Сьогодні Європа потребує такої ж єдності та рішучості, щоб зберегти мир, вважає Мая Санду. За її словами, "Молдова з тими, хто вирішив будувати, а не руйнувати".

До України днями завітав принц Гаррі

23 квітня до Києва прибув герцог Сассекський з неанонсованим візитом. Це був його вже третій візит до України. Зокрема, він зустрівся із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, яка подякувала йому за підтримку українців.

Крім того, принц Гаррі у Бучі вшанував жертв російської окупації та зустрівся із міським головою Анатолієм Федоруком. Там він пройшовся розмінованим полем, наслідуючи дії своєї матері принцеси Діани.