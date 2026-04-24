Про візит герцога Сассекського розповіли на сайті Бучанської міської ради.

Принц Гаррі завітав на територію храму святого апостола Андрія Первозванного. Герцога Сассекського зустрів Анатолій Федорук, Бучанський міський голова.

Церква святого Андрія Первозванного є символом трагедії в Бучі. Під час російської окупації поблизу храму була найбільша братська могила, де спочивають 116 мешканців міста. Зараз на цьому місці меморіал – стіна пам'яті з іменами загиблих та померлих бучанців.



Принц Гаррі відвідав Бучу / Фото з фейсбуку Анатолія Федорука

Принц Гаррі поспілкувався з міським головою та отцем Андрієм. Вони разом вшанували пам'ять жертв окупації.

Вдячний герцогу Сассекському за візит, за увагу до Бучі та нашої трагедії, за людяність і підтримку України. Світло завжди на боці правди, і сьогодні воно разом з нами,

– поділився Анатолій Федорук у дописі в фейсбуці.



