Про це Ярославський повідомив в інстаграмі. Він показав фото з герцогом Сассекським.
Учора в Києві відбулась благодійна вечеря на підтримку руху "Ігри Нескорених". Принц Гаррі заснував міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі у 2014 році.
Цього разу герцог Сассекський приїхав до України на запрошення "Ігор Нескорених". Володимир Ярославський наголосив, що він підтримує нашу країну "не для галочки, а по-справжньому".
Це принц Гаррі. І вчора я готував для нього вечерю. Чесно? Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або вона відчує країну на смак, або ні. І це повністю на мені,
– зазначив шеф-кухар.
Суддя "МастерШеф" додав, що візит принца був незапланований, тож часу підготуватися до вечері було обмаль. Проте, як зізнався, Ярославський, це лише "додало адреналіну".
Я знаю, що його мама, принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт – цікавий факт, правда? А сам принц з дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коріння,
– розповів Володимир.
Меню складалося з українського борщу, який подавався з різними начинками, малого пампуха із томленою качкою, трубочки з форшмаком і збитою щучою ікрою, котлети по-київськи з коропа, медівника з гречаним борошном. Вино подавали від українських виробників за ініціативи Олі Хірман.
Сам принц сказав: "Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут, щоб працювати разом із вами". І це відчувалось у кожному моменті того вечора. Для мене це більше, ніж просто вечеря. Це можливість показати, які ми є насправді. Нам важливо, щоб про Україну знали й говорили у світі. Кожен може робити це по-своєму. Я роблю це через кухню,
– підсумував Ярославський.
Для довідки! Торік принца Гаррі пригощав борщем Євген Клопотенко.
Де вчора виступив і з ким зустрівся принц Гаррі?
Принц Гаррі приїхав до Києва вранці 23 квітня. Він уже втретє відвідує Україну за час повномасштабного вторгнення.
Герцог Сассекський виступив на Київському форумі безпеки. Він закликав Володимир Путіна зупинити війну, а США виконувати міжнародні договірні зобов'язання.
Гаррі зустрівся з керівником ОП Кирилом Будановим, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, ветераном Олександром Тереном, парамедикинею Юлією Паєвською, відомою як "Тайра".