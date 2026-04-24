Об этом Ярославский сообщил в инстаграме. Он показал фото с герцогом Сассекским.

Вчера в Киеве состоялся благотворительный ужин в поддержку движения "Игры Непокоренных". Принц Гарри основал международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле в 2014 году.

На этот раз герцог Сассекский приехал в Украину по приглашению "Игр Непокоренных". Владимир Ярославский отметил, что он поддерживает нашу страну "не для галочки, а по-настоящему".

Это принц Гарри. И вчера я готовил для него ужин. Честно? Очень волновался. И дело даже не в статусе гостя, а в том, что через свои блюда я знакомлю человека с Украиной. И тут либо он почувствует страну на вкус, либо нет. И это полностью на мне,

– отметил шеф-повар.

Судья "МастерШеф" добавил, что визит принца был незапланированный, поэтому времени подготовиться к ужину было мало. Однако, как признался, Ярославский, это лишь "добавило адреналина".

Я знаю, что его мама, принцесса Диана, очень любила борщ. Читал, что она даже добавляла туда молоко или йогурт – интересный факт, правда? А сам принц с детства любит простую еду. Поэтому решил не придумывать, а идти от сердца и от корней,

– рассказал Владимир.

Меню состояло из украинского борща, который подавался с различными начинками, малого пампуха с томленой уткой, трубочки с форшмаком и взбитой щучьей икрой, котлеты по-киевски из карпа, медовика с гречневой мукой. Вино подавали от украинских производителей по инициативе Оли Хирман.

Сам принц сказал: "Путь к восстановлению не преодолевают в одиночку. Поэтому я здесь, чтобы работать вместе с вами". И это чувствовалось в каждом моменте того вечера. Для меня это больше, чем просто ужин. Это возможность показать, какие мы есть на самом деле. Нам важно, чтобы об Украине знали и говорили в мире. Каждый может делать это по-своему. Я делаю это через кухню,

– подытожил Ярославский.

Для справки! В прошлом году принца Гарри угощал борщом Евгений Клопотенко.

